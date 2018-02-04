Fikret Orman: Kimsenin gözünün yaşına bakmam

Bursaspor deplasmanında kaybedilen 2 puan, Beşiktaş yönetimini harekete geçirdi. Siyah-beyazlılar, Başkan Fikret Orman'ın takımla daha yakından ilgilenmesi konusunda fikir birliğine vardı.

Şampiyonluk yarışında yaşanan kayıpların son bulmasını isteyen yöneticilerin bu konuda Başkan Orman’la bir görüşme yaptıkları ortaya çıktı. Siyah-beyazlı yöneticilerin önerisini yerinde bulan Başkan Orman’ın hiç vakit kaybetmeden Teknik Direktör Şenol Güneş ile bir araya geleceği belirtildi.

ŞENOL GÜNEŞ'LE ÖZEL GÖRÜŞME

Şampiyonluk şansının artık büyük bir risk altında olması nedeniyle kulüpte kırmızı alarm vermeye hazırlanan Fikret Orman'ın, Güneş ile baş başa uzun bir görüşme yapacağı bildirildi. Takımdaki tüm sıkıntıları öğrenecek olan Orman’ın çözüme yönelik radikal kararlar almaya çalışacağı vurgulandı. Başkan Fikret Orman'ın özellikle takım içerisinde gruplaşma olup, olmadığı üzerinde duracağı öğrenildi.

"Kimsenin gözünün yaşına bakmam" diyen Başkan Fikret Orman, tüm takıma Şenol Güneş’in arkasında olduğu mesajını da net biçimde verecek. Birikmiş maaşları ödeyerek takımdaki maddi sıkıntıları gideren Fikret Orman’ın, sezon sonuna kadar BJK Nevzat Demir Tesisleri’ne sık sık gideceği ifade edildi.

"PUAN KAYIPLARI OLACAKTIR"

Üst üste 3. şampiyonluğu çok isteyen ve bu doğrultuda ezeli rakiplerin aksine devre arasında üç transfere imza atan Orman'ın "Bu kadar emek boşa gitmemeli. Bu ligde daha çok sürpriz sonuçlar olacaktır. Biz son haftaya kadar bu yarışı kazanmak için ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Üstümüze düşeni eksiksiz yerine getirmeliyiz" diye konuştuğu da vurgulandı.