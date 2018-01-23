Fikret Orman: Kulüpler Birliği başkanlığına adayım

Dursun Özbek'in, Mustafa Cengiz ile girdiği başkanlık yarışını kaybettiği için Kulüpler Birliği başkanlığı da düşmüştü. Yaşanan bu olayın ardından Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

TÜRK FUTBOLUNA HİZMET ETMEK EN BÜYÜK DİLEĞİM

Konuyla ilgili açıklama yapan Fikret Orman, “Türk futboluna hizmet etmek en büyük dileğim. Birkaç kulüp başkanıyla daha konuşup Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığına adaylığımı açıklayacağım.” dedi.

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DAHA ÖNCE ADAYLIĞIMI AÇIKLAMAM DEMİŞTİ

Fikret Orman, Dursun Özbek'in Kulüpler Birliği başkanlığına adaylığını açıkladığı dönem kendisinin aday olmayacağını belirterek, "Beşiktaş başkanı adaylığını açıklamaz. Birileri Beşiktaş başkanının aday olmasını isterse teklif getirir, aday gösterir. Beşiktaş başkanının adaylığını açıklayacağı tek yer Beşiktaş kongresidir." demişti.