Fikret Orman: Kum torbası değilim

Ankara'da kongre üyeleri ile bir araya gelen Beşiktaş Başkanı Fikret orman, sert açıklamalar yaptı.

Kulübün içinde çatlat seslerin olduğunu dile getiren Başkan Orman, siyah-beyazlı takım kaybedince kendilerine saldıranları kongrede tek tek açıklayacağını söyledi.

"MENAJERLERE ÖDENEN PARAYI KESTİM SUSMUYOLAR"

Beşkitaş belgelerinin kamuoyunda yayınlandığını söyleyen Orman, "Bizden önce de menajerlere para ödeniyordu. Bunların miktarını düşürdüm. Şimdi bunu dillerinden düşürmüyorlar. Hangi kulüpte menajer paraları bu kadar konuşuluyor" tepkisini gösterdi.

KAYBEDİNCE BEŞİKTAŞ'A SALDIRANLAR VAR

"Sözlerimi Ahmet Ağabey'le (Eski 2. başkan Ahmet Nur Çebi) ilişkilendiriyorlar. Öyle bir şey yok" diyen Orman, " Beşiktaş'ta kimin menfaatini kesmişsem bir teşkilat içinde. Kimin Beşiktaş ile işi olmuş, kesiyorum Allahhh... Bunların hepsini biliyorsunuz. Günü geldiğinde Divan Kurulu Toplantısı'nı 23'üne almışlar, orada kimin nerede ayağına bastık, ne ganizasyonlar yapıyorlar, hepsini tek tek anlatacağım. Bir kum torbası olarak buraya gelmedim. En büyük ihtiyacım olan şey sizlerin bizlere sahip çıması. Bu, lafla değil icraatle olmalı. Bunu saat saat takip ediyorum. Maç kaybedilince Beşiktaş'ın içinde sevinenler var. Maç kaybedince çocukluğumda ağlardım, hala için için ağlıyorum. Bu yönetim kuruluna ve bizlere sahip çıkın." çağrısında bulundu.