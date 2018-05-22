Fikret Orman kutlamaları görmek istemedi

Şampiyonluğun en önemli adayı olarak başlayan ancak hiç umulmadık şekilde 4. sırada kalan Beşiktaş’ta, bu durum şüphesiz en çok başkan Fikret Orman’ı üzdü.

Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre; camia kaçan şampiyonluğun hayal kırıklığını yaşarken soluğu Artvin’de alan başkan Fikret Orman’ın apar topar bu şehre gitmesinin nedeni de ortaya çıktı.

DÜNYA İLE BAĞLANTISINI KOPARDI

Orman’ın, Galatasaray’ın 21. şampiyonluğuna şahit olmamak için kendisini memleketinin yaylalarına attığı belirtildi.

Siyah-Beyazlı takımın Sivas ile oynadığı son maça gelmeyen Orman, Sarı-Kırmızılı takımın şampiyonluk kutlamalarına İstanbul’da yakalanmamak ve hatta televizyonlarda bile görmemek için Artvin’in Hopa ilçesinin yaylarına çıkarak dünya ile bağlantısını kopardı.