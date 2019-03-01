Fikret Orman: Ljajic önümüzdeki sezon da olacak

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, beIN SPORTS'ta açıklamalar yaptı. Orman Şenol Güneş, kiralık olarak Adem Ljajic ve yeni teknik direktörlerine ilişkin açıklamalar yaptı.

"YÖNETİM OLARAK ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR"

Milli Takım'ın başına geçecek olan Şenol Güneş'le ilgili konuşan Orman "Şenol hocamızın gitmesi olağanüstü gibi gözüküyor ancak bunlar olabilen şeyler. Sezon sonu itibarıyla kendisi milli takıma gidiyor. Bizim işimiz de Beşiktaş'ı başarılı kılmak. Yönetim olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

"LJAJİC KALACAK GİBİ GÖZÜKÜYOR"

Kiralık olarak Beşiktaş'ta bulunan Adem Ljajic'le ilgili de yöneltilen soruyu da yanıtlayan Orman, "Ljajic, önümüzdeki sezon da Beşiktaş forması giyecek gibi gözüküyor. Kontratında belli maddeler var" ifadelerini kullandı.