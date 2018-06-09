Fikret Orman: Love ağzıyla kuş tutsa takımda kalamaz

Cenk Tosun'un rekor bir bedelle Premier Lig'in yolunu tutmasının ardından devre arasında Alanyaspor'dan 3.5 milyon euroya alınan ancak tam anlamıyla hayal kırıklığı yaratan Vagner Love, Beşiktaş'ı icraya verdi.

BEŞİKTAŞ'I ŞİKAYET ETTİ

Siyah-beyazlılarla 2 yıllık daha anlaşması bulunan ve yıllık 2 milyon euro ücret alan 33 yaşındaki futbolcu, geçen sezondan kalma 700 bin euroluk alacağı için kulübü icraya verdi. Daha önce alacaklarının ödenmemesi halinde FIFA'ya gidebileceğini söyleyen Love dediğini yaptı, önce TFF'ye ardından da FIFA'ya başvurdu.

Brezilyalı futbolcu, 2 aylık alacağının verilmemesi nedeniyle avukatı aracılığıyla alacakları için icra takibi başlattı. İcra yazısı kulübe ulaşırken, başkan Fikret Orman bunu öğrenince çok sinirlendi.

"GEREKİRSE BEDAVA GÖNDERİRİM"

Love'un şikayeti ve alacağı için icraya gitmesi başkan Fikret Orman'ı çıldırttı.

Orman'ın "Biz onu bütün tepkilere rağmen savunduk. Bize ne verdi ki icraya gidiyor? Zaman zaman gecikmeler oldu, ödemeler yapıldı. Yazık... Bu saatten sonra ağzıyla kuş tutsa bir dakika bile duramaz. Gerekirse alacaklarına karşılık bedava veririz" dediği öğrenildi.