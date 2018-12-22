Fikret Orman: Maç sonuçlarına göre taraftarlık olmaz

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fikret Orman, Vodafone Park'ta "Beşiktaş JK Şeref Turu" adıyla gerçekleştirilen stadyum turu etkinliğine katılmak için İstanbul'da bulunan Çankırı Beşiktaşlılar Derneği üyeleriyle Akatlar No 1903'te kahvaltıda bir araya geldi.

"İŞİMİZ BEŞİKTAŞLILARI MUTLU ETMEK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orman'ın, "Hayatım Beşiktaş camiasının içinde geçti. İşimiz Beşiktaşlıları mutlu etmek. Büyük zorlukları geride bıraktık. Beşiktaşlılık iyi insan olmaktır olmaktır. Maç sonuçlarına göre taraftarlık olmaz. Bu camia bizim camiamız. Hep birlikte sahip çıkmalıyız." ifadelerini kullandığı belirtildi.