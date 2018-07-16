Fikret Orman Mandzukic için İtalya'ya gidiyor

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlıların golcü listesindeki 1 numaralı isim ise Mandzukic.

Hırvat golcü, Dünya Kupası'ndaki performansıyla göz doldurmasına rağmen Ronaldo'nun gelişiyle takımdan ayrılacak.

RONALDO GELDİ MANDZUKİC AYRILACAK

Mandzukic'le ilgilenen kulüplerin başında ise Beşiktaş geliyor. Fikret Orman bizzat İtalya'ya giderek Mandzukic için Juventus yönetimiyle görüşecek.

Beşiktaş'ın Hırvat oyuncularından Matej Mitrovic'in de temsilcisi olan Mandzukic'in menajeri Ivan Cvjeckovic ile ön görüşme yapan Orman, olumlu sonuç aldı. Orman'ın İtalya'ya gidip, golcüyü satmayı planlayan Juventus ile masaya oturacağı öğrenildi.

Mandzukic'i ikna etmek için ise Hırvatistan Milli Takımı'ndan arkadaşı Domagon Vida ile yine Hırvatistan'ın kaleci antrenörü olan eski Beşiktaşlı Marjan Mrmic devreye girdi.