1 24 saatte 500 bin Ronaldo forması satıldı Juventus'un ilk 24 saat içerisinde 500 binden fazla Ronaldo forması sattığı ortaya çıktı. İtalyan devinin bu satıştan tam 60 milyon dolar kazandığı öğrenildi.

2 Fikret Orman: Mertcan'la yaptığımız anlaşmayı feshettik Beşiktaş, 885 bin dolar karşılığında Trabzonspor'da 4 yılda sadece 3 dakika oynayan Mertcan Çam'ı transfer etmişti. Başkan Fikret Orman, Çam'ın sözleşmesini feshettiklerini duyurdu.

3 Tottenham Cengiz'i istiyor Tottenham Kulübü, geçtiğimiz sezon Roma'nın en iyi isimlerinden biri olan Cengiz Ünder'i transfer etmek için girişimlere başladı.

4 Fernando'ya göre çalıştığı en iyi teknik direktör Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando, Fatih Terim'in çalıştığı en iyi teknik direktör olduğunu söyledi.

5 Adidas her takıma aynı formayı tasarladı Adidas'ın sponsorluğunu yaptığı takımlar için çıkardığı kaleci formaları birbirine çok benziyor.

6 Fenerbahçe Emre Mor'un peşinde Bu sezon genç futbolculara yönelen Fenerbahçe, Celta Vigo forması giyen Emre Mor için İspanyol ekibinin kapısını çaldı.

7 İngilizler Vida ve Fabri'nin peşinde West Ham'ın Vida için Beşiktaş'a 22 milyon euroluk teklifte bulunduğu, Premier Lig'in yeni takımı Fulham'ın ise Fabri'yle anlaşmaya vardığı öğrenildi.

8 Hangi kulüp ne kadar kombine sattı Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala kombine kart satışları devam ediyor. 18 kulüp arasında en çok satış yapan takım Fenerbahçe oldu.

9 Dünyanın en değerli 10 spor kulübü açıklandı Forbes dergisi dünyanın en değerli spor kulüplerini açıkladı. Zirvede Amerikan futbolu takımı Dallas Cowboys yer aldı.