Fikret Orman: Mertcan'la yaptığımız anlaşmayı feshettik

Gazete HaberTürk yazarı Atilla Türker, köşesinde Beşiktaş'ın Trabzonspor'da 4 yılda sadece 3 dakika oynayan ve başka takımlara kiralanan Mertcan Çam'ı 885 bin dolar karşılığında usulsüzlük yaparak transfer ettiğini iddia etmişti.
Beşiktaş'tan Trabzonspor'a transferi büyük tartışma yaratan Mert Çam'la ilgili siyah-beyazlılarda flaş bir gelişmenin yaşandığı ortaya çıktı.
Başkan Fikret Orman, Avusturya'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada oyuncu ile sözleşmenin fesh edildiğini açıkladı.
ŞARTLARIMIZA UYMADI
Fikret Orman açıklamasında, "Mertcan Çam ile yaptığımız anlaşmayı feshettik. Kendisi anlaşma şartlarına uymadı." ifadelerine yer verdi.
Beşiktaş'ın, Trabzonspor'da 4 yılda sadece 3 dakika forma giyen Mertcan Çam'ı transferi uzun süre konuşulmuştu.
Beşiktaş'ın Mertcan Çam için Trabzonspor'a 885 bin dolar fesih bedeli ödediği ortaya çıkmıştı.
Öte yandan Mertcan, Orman'a Instagram hesabı üzerinden cevap verdi.