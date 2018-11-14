Fikret Orman: Onlar gerçek Beşiktaşlı değil

Kaybedilen Sivasspor maçı sonrasında suların durulmadığı Beşiktaş'ta yönetim adeta ateş altında. Vodafone Park tribünlerinden yükselen, "Fikret Orman paralar nerede", "Fikret gol gol gol", "Yönetim bu takım senin eserin" şeklindeki tezahüratların, kulüple alakası olmayan kişiler tarafından yapıldığı belirtiliyor.

Fikret Orman ve ekibine göre taraftarları provoke eden bu grup Çarşı. Ve bu grubun amacı yönetimi 2019 seçimleri öncesinde zor durumda bırakmak. Taraftarla arası açılan ve başarısızlıkların sorumlusu olarak hedef gösterilen Başkan Orman'ın, bu kişileri ortaya çıkarmak için çalışmalara başladığı da gelen bilgiler arasında.

ORMAN'DAN SAĞDUYU ÇAĞRISI

2004'te başkanlık yapan Serdar Bilgili'nin istifa etmesine benzer bir sürecin işlemesi de yönetimi tedirgin ediyor. Dönemin başkanı Serdar Bilgili, 2003-04 sezonundaki F.Bahçe maçında taraftarların kendisine ağır küfürler etmesi sebebiyle görevinden istifa etme kararı almıştı.

Beşiktaş'ın çok zor durumda olduğu dönemde görevi devralan, 'FEDA sezonu' ile birlikte başlattığı çalışmalarla takımın ligde ve Avrupa'da büyük başarılar elde etmesini sağlayan Başkan Orman'ın, yakın çevresine "Gerçek Beşiktaş taraftarı hizmetlerimizi unutmaz, nankörlük yapmaz. Bu taraftar yeri geldi 14 sene şampiyonluk bekledi. Dönemimizde başarıdan başarıya koşan, Beşiktaş'ı Avrupa'da marka hâline getiren bu takımı ilk fırsatta baltalamak isteyenlere izin vermeyeceğim" dediği öğrenildi.

Öte yandan Başkan Orman'ın önümüzdeki günlerde bir basın açıklaması yaparak, taraftarları sağduyulu olmaya çağırmanın hazırlıklarını yaptığı da kulüpten sızan haberler içinde.