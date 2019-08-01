Fikret Orman: Orhan Ak bizim için çalışıyor

Siyah-beyazlı ekibin Başkanı Fikret Orman, transfer çalışmaları ve yaşanan Orhan Ak krizine dair açıklamalarda bulundu.

ORHAN AK'A SALDIRI GİRİŞİMİNİ DEĞERLENDİRDİ

Eibar maçı sonrası Orhan Ak'a saldırmaya çalışan taraftarlarla konuştuğunu belirten Orman, "Eibar maçı sonrası sahaya giren çocuklarla konuştum, 22 yaşındalar. Orhan Ak'ı niye istemiyorsunuz diye soruyorum, 'Bilmiyorum' diyor. Avusturya'ya gelmişiz, bir Türkiye'yi temsil ediyoruz. Bunların ne gereği var. Burada bir olay var, benim tarafımdan çok net görülen bir olay.

Hocamız ekibiyle geldi. Orhan Ak pırlanta gibi bir çocuk. Ne için çalışıyor? Beşiktaş için çalışıyor. Orhan Ak gibi birçok olay oldu, hiç böyle şeyler oldu mu? Başka kulüplerde de oldu? Gündem oldu mu, hayır. Bu mevzu kapanacak yarın başka bir mevzu açacaklar." şeklinde konuştu.

Taraftarlar Orhan Ak'ı protesto etti - VİDEO

KRİZİN İKİ SEBEBİ VAR

Beşiktaş camiasında deneyimli antrenörün istenmemesinin iki nedeni var. Birincisi geçmişte FETÖ ile olan ilişkisi, ikincisi ise Beşiktaş taraftarına silah çektiği iddiası.

2015 yılında dönemim Başakşehir futbolcusu Emre Belözoğlu ve yardımcı antrenör Orhan Ak, arabalı vapurda Beşiktaşlı taraftarlarla tartışmıştı. Yaşanan olayda Orhan Ak'ın siyah-beyazlı taraftarlara silah çektiği iddia edilmişti.

Geçmişte yaşanan bu iki olaydan ötürü Beşiktaş'ta istenmeyen adam olan 39 yaşındaki antrenöre, Eibar ile oynanan hazırlık maçından sonra saldırı girişimi olmuştu.