Beşiktaş'ta yarın gerçekleşecek olan başkanlık seçimi öncesi bugün Akatlar'da kulübün olağan idari ve mali genel kurul toplantısı yapıldı.

Toplantının hemen başında Atıf Keçeci'nin Divan Başkanlığı'na seçilmesi üzerine salonda bir anda ortalık karıştı. Bazı genel kurul üyeleri "Hak, hukuk, adalet" şeklinde bağırınca BJK TV yayına bir süre ara verdi.

"SAKİN KALMAYA ÇALIŞIYORUM"

Yaşanan tartışmaların ardından kürsüye çıkan Başkan Fikret Orman, "Oruçluyum, sakin kalmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu. Orman, konuşurken bir üyenin araya girmesi üzerine "Bak kardeşim rica ediyorum, germeyin ortamı" diyerek tepki gösterdi.

Başkan ayrıca "Bu benim Beşiktaş'taki son seçimim" dedi.

Fikret Orman: Oruçluyum sakin kalmaya çalışıyorum - İZLE

Yaptığı icraatlerden de bahseden Orman şunları söyledi:

*Mağaza sayımız 21'di, şimdi 105 oldu.

*2012 senesinde bizim stadımız yapılmamıştı. 2 rakibimiz stadını yenilemişti.

*UEFA sıralamasında 66. sıradaydık, şimdi 26. sıradayız.