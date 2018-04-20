Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Fenerbahçe taraftarlarının başından yaraladığı Şenol Güneş'i ziyaret eden Fikret Orman, "Türk sporu açısından üzücü bir gün" ifadelerini kullandı.

"OYUNCULARIM İÇERİ GİTMEDEN HAKEME SORDU"

Futbolcularının hakeme sorduktan sonra soyunma odasına girdiğini söyleyen Bakan Fikret Orman, "Türk sporu açısından üzücü bir gün. Bu derbi müsabakaları, özellikle Fenerbahçe - Beşiktaş derbileri gergin geçiyor. Bunun benzeri bizim stadımızda da oldu ama hiç böylesi olmadı. Bu bir güvenlik zaafiyeti. Bunlar Fenerbahçe'nin iç işleri falan, bunlar bizi ilgilendiren şeyler değil. Biz oraya misafir olarak geldik. Bundan kim sorumluysa buna onlar bakacak. Oyuncularımız olay olduktan sonra hakeme 'İçeri girebilir miyiz?' diye soruyor. Onun üzerine içeri giriyorlar. Zaten futbol takımının teknik direktörünün başına koltuk atılmış, bende görüntüleri de var. O dakikadan sonra futbol oynanması mümkün değil. Bunun talimatları da açık. Daha sonra oradaki özel güvenlik oyuncularımıza saldırıyor" şeklinde konuştu.

Fikret Orman: Oyuncularım hakeme sordu VİDEO



"KİMSE ARAMADI"

Şenol Güneş'i ziyarete giden Fikret Orman'a "Fenerbahaçe'den arayan oldu mu?" diye soran muhabir, "Hayır, beni kimse aramadı" cevabını aldı.