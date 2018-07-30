Fikret Orman: Pepe'nin 1 yıl daha sözleşmesi var

CNN Türk'e telefonla bağlanan Fikret Orman, öncelikli transfer mevkisini ofansif orta saha olarak belirlediklerini söyledi.

"PEPE'NİN SÖZLEŞMESİ VAR"

Siyah-beyazlıların başkanı, Domagoj Vida için belirledikleri bir rakamın olmadığını vurgulayarak resmi bir teklifin henüz gelmediğini ifade etti.

Orman, "Pepe'nin 1 sene daha sözleşmesi var. Beşiktaş'ta olmasından mutluluk duyduğumuz, marka değerine katkı sağlayan bir oyuncu. Onu da bir sene sonra gidecek diye almadık. Biri çıkar, Pepe de gitmek ister. Bunlar bütün oyuncular için geçerli. Vida için 30 milyonlar, 40 milyonlar, 50 milyonlar, bir sürü şey yazılıyor. Beşiktaş kulübüne Vida ile alakalı sözel bir şeyler gelmiş olabilir ama onun dışında başka bir şey gelmedi. Şu parayı getirirse gider diye bir amacımız yok." şeklinde konuştu.