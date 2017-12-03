Fikret Orman primleri iki katına çıkardı

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 3-0 yendiği maçın ardından siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman soyunma odasına indi.

SOYUNMA ODASINA İNDİ PRİMLERİ AÇIKLADI

Başkan Orman, takımını tebrik ederken, galibiyet primini 2 katına çıkardı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, derbinin ardından soyunma odasına indi. 3-0'lık Galatasaray galibiyeti sonrası soyunma odasında kutlama yapan futbolcuların coşkusuna başkan Orman'da katıldı.

Fikret Orman takımı ve teknik heyeti tebrik ederken, "Hepinizle gurur duyuyorum. Hak ettiğiniz bir galibiyet aldınız. Bu zaferin bizi şampiyonluğa taşıyacağına inanıyorum. Son iki sezon olduğu gibi bu sezon da şampiyon olacağız. Sizden ilk yarı kalan 3 maçı da kazanmanızı ve devreye kayıpsız girmenizi istiyorum." şeklinde konuştu.

Başkan Orman'ın konuşmansı oyuncuların alkışları ve tezahüratları ile sona erdi. Orman bu durum üzerine 20 bin TL olan galibiyet primini 40 bin TL’ye yükselttiğini açıkladı.