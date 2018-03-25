Fikret Orman, PSG Başkanı'na Pepe forması hediye etti

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Paris Saint Germain Kulübü Başkanı ve beIN Medya Grup CEO'su Nasser Al-Khelaifi ile de bir görüşme yaptı. Eski bir profesyonel tenisçi olan ve Katar Tenis Federasyonu Başkanlığı da yapan Al-Khelaifi'nin daveti üzerine gerçekleşen görüşme son derece samimi bir ortamda geçti.

PEPE'NİN FORMASINI HEDİYE ETTİ

Orman ve Al-Khelaifi'nin sohbetinin ağırlıklı konusu Portekizli futbolcu Pepe idi. Al-Khelaifi, sezon başında Pepe'yi Paris Saint Germain'e transfer etmek istediğini hatırlatarak, "Tam Pepe ile anlaştık derken, siz elimizden aldınız" dedi.

Katar'da görüştüğü iş insanlarına hediye etmek üzere İstanbul'dan çok sayıda Beşiktaşlı futbolcunun imzalı formasını götüren Fikret Orman, Nasser Al-Khelaifi'ye tesadüfen yanında getirdiği Pepe forması armağan etti. Beşiktaş Başkanı, formayı verirken, "Pepe'yi bizim elimizden alamadınız ama size formasını getirdik" diye espri yaptı.