Fikret Orman: Quaresma ayrılmak istediğini söylemiş

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Quaresma'nın gidişinden yeni transferlere kadar birçok konu hakkında konuştu.
Siyah-beyazlılarda, Quaresma'nın transfer döneminin kapanmasına 1 hafta kala Kasımpaşa'ya gönderilmesi sonrası açıklamalarda bulunan Fikret Orman şunları söyledi:
SERDAR ADALI'YA AYRILMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEMİŞ
''Quaresma ile yüz yüze konuşmadım. Serdar Adalı'nın evine gitmiş. İstanbul'da karısının mutlu olmadığını ve ayrılmak istediğini ifade etmiş. ''
"QUARESMA'NIN BEŞİKTAŞ'A YARDIMCI OLMASINI DİLERDİM"
''Herhalde Arabistan'dan teklifler varmış. Quaresma, sözleşmesini feshetmek istedi, kabul ettik. Sonra istediği teklifler gelmeyince kalmak istedi. Tamam dedik. Beşiktaş'tan bir alacağının kalmayıp, bu kadar sembol bir ismin Beşiktaş'a yardımcı olmasını dilerdim.''