Fikret Orman: Quaresma'yı satmayacağız

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yöneticiler Hüseyin Mican ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu, siyah beyazlı ekibin Avusturya'da sürdürdüğü kampa geldi.

QUARESMA YANITI

İdmanı izlerken, medya mensupları ile sohbet eden Orman, şunları söyledi: "Quaresma'yı almak isteyen çok ama biz onu bırakmayacağız. Transfer konusunda yüzde 100 başarı diye bir şey yoktur. Birçok faktör ve değişken mevcut... Oyuncu iyi oluyor ama bazen takıma, sisteme uymadığı zamanlar da oluyor."

KİMSE KAYGILANMASIN

"Transferde tüm dünyada yavaş şekilde ilerliyor. Doğru zamanda doğru şartlara gerekli transferleri yapacağız. Kimse merak etmesin, kaygılanmasın. Herkes işini yapacak. Medya eleştirecek, biz yöneteceğiz, taraftar destekleyecek. Taraftar transfer yapmaya, medya yönetmeye biz eleştirmeye başlarsak iş çorbaya döner."