Fikret Orman: Rakiplerimiz gibi yapmadık

Beşiktaş'ın 2018 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı Akatlar'da yapıldı.

Kürsüye çıkan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, 7 yıldan fazla süredir görevde bulunduğunu ve başarı için büyük mücadele verdiklerini söyledi.

Orman, "Galatasaray gibi mal, mülk satmadık. Fenerbahçe gibi para toplamadık, taraftarımızı rahatsız etmedik" dedi.

Fenerbahçe'nin başlattığı "Fener Ol" kampanyası hakkında konuşan Orman, "Diğer bir rakip kulübümüzde bağış topluyorlar, biz kimsedene yardım istemedik. Onların yeni başkanı cebinden yüklü bir miktar bağış olarak para koydu ama hala bizim borcumuzun iki katı borçları var" şeklinde konuştu.

FEDA TİŞÖRTLERİ ÇIKARMIŞTI

Hatırlanacağı gibi Beşiktaş, 2012 yılında üstünde FEDA yazan tişörtler çıkarmış ve kulübün ekonomik durumunun düzeltilmesi için taraftarlardan yardım istemişti.