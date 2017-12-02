Fikret Orman: Reza Zarrab'ın GBT'sine mi baksaydım

Hürriyet gazetesine konuşan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Reza Zarrab'a loca satılmasıyla ilgili sert açıklamalarda bulundu.

İşte o röportajın bir kısmı:

ABD’deki Reza Zarrab davası nedeniyle sizin ona loca satışınız da yine gündeme geldi. “Şimdi ne diyecek Fikret Orman” diye soruluyor. Ne diyeceksiniz?

LOCA SATIŞI ÜZERİNDEN NE OLABİLİR?

"Beşiktaş, halka açık. Biraz egzajere edelim işi. Yani loca satışı üzerinden ne olabilir? Doğan Grubu’na loca sattık, ne olabilir? Kenan Başaran’a VIP’de koltuk sattık. Bunun bir arkası ne olabilir? En kötü senaryoyu kuralım. Birisi para veriyor, fatura kesiliyor. Ödemesi yapılıyor kuruma giriyor. İşte bunun arkasında neler var? Soru şu, ters soru: En abartarak, şeytanın avukatlığını yaparak, en kötü düşünce yönüne giderek, ne olabilir? Ne olabilir sorusunun cevabı yok?"





BANA SÖYLESİNLER

Sizin “Gözlerinin içine baktım nasıl bir Beşiktaşlı olduğunu anladım” sözleriniz de çok tartışılmıştı...

"Bu 'Gözlerine baktım' dediğimizin işin özü şu. Zarrab ile ilk tanışmam stattaydı. Brugge maçıydı. Üzerinde Beşiktaş forması vardı. 'Ben gözlerine baktım üzerinde forma vardı' demedim o dönemde çünkü Beşiktaş ile Reza’yı şey yapıp, Beşiktaş’a zarar verilmek istenecek diye, dedim ki 'Yok, baktım Beşiktaşlı."





GBT’YE Mi BAKAYIM?

"Halbuki gözleri değil, üstünde forma vardı. Benim üzerime gelindi. Beşiktaş’ın üzerine gelineceğine benim üzerime gelinsin çok da sıkıntı değil ama işin özü o."

"Reza Zarrab ne yapabilir, Beşiktaş’tan loca alarak? Buradan biri kombine alırken ben şimdi çağıracam onu, “Bunu hangi parayla ödüyor” diye GBT mi yapacağım? Adamın parası var mı var, bunu almaya yeterli mi yeterli... Verdi mi parasını verdi. Veririm kombineyi."

"Beşiktaş’a şey yapmaya çalışıyorlar ama her seferinde de aynı şeyi söylüyorum: Kimse yemiyor! Yemesi için bir mevzu olmalı. Benimle de alakalı yalan şeyler anlatıyorlar. İşte Kanada’da şirketleri var. Bunu bir belgesi, ismi olmaz mı? İsmi olan bir şirketse bir yere kayıtlıdır. Kayıtlıysa bir bilançosu vardır. Bunu biz de görelim ya!"