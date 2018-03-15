Fikret Orman: Ronaldo bize gelmek istiyor

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, CRI TÜRK'te önemli açıklamalarda bulundu. 100 milyon taraftar sayısına ulaşmak istediklerini belirten Fikret Orman, Ronaldo'nun siyah-beyazlı takımda oynamak istediğini de ifade etti.

"HEDEF 100 MİLYON TARAFTAR"

Beşiktaş'ın bir dünya kulübü olduğunu ve bu kulübün taraftar sayısının 100 milyon kişiyi bulması gerektiğini söyleyen Orman, ''Beşiktaş istediğimiz seviyeye geldi diyemiyoruz, bizim daha yapacak çok işimiz var. Epey bir seviyeye geldik ama; bu seviye Beşiktaş'ın olması gereken seviye değil. Beşiktaş her şeyden evvel dünya çapında bir takım ve 115 yıllık mazisi olan bir kulüp. Şu anda geldiğim noktada yeterli değil, daha iyi işler yapacağız. Birçok konuda çalışıyoruz. Tabi en önemli hedefimiz kısa seviyede 100 milyon taraftara ulaşmak istiyoruz.'' dedi.

"RONALDO DA BİZE GELMEK İSTİYOR"

Orman, son zamanlarda Ronaldo'nun Beşiktaş'a transferi ile ilgili olarak bir açıklama yaparak şöyle konuştu: ''Ronaldo'nun iki takım arkadaşı hem Quaresma hem de Pepe bizde oynuyor. Ronaldo'yu almak isterdim mesela, gelebilir de inşallah. Yani o da çünkü Beşiktaş'a gelmek istiyor, biz de görmek istiyoruz onu, ama tabi bunlar nasip, kısmet. Aklımızda ille de şu gelsin, bu gelsin diyeceğimiz birileri yok. Beşiktaş'ta ahlaklı, iyi bir sportmen, fairplay'e inanan insanların olmasına gayret ediyoruz. Oyuncu kadromuzda öyle bir kadro, çok da kaliteli çocuklardan oluşuyor. Seneye tabi bir kısmı gidecek, bir kısmı gelecek, profesyonellik içinde olacak. Öyle çok bir isim de aklıma gelmiyor açıkçası.''