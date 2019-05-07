Fikret Orman sahaya sürülen 11'den şikayetçi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Galatasaray derbisinde sahaya çıkan ilk 11'i öğrenince şaşkınlık yaşadı.

Sahaya çıkan 11'e sinirlenen Orman, yanında bulunan yönetim üyelerine dert yandı.

HOCA DEĞİLİM AMA BU İSİMLER VARSA İLK BUNLAR YAZILIR

Başkan Fikret Orman'ın "Kagawa, Quaresma, Adriano nasıl kulübede olur. Ben hoca değilim ama bu isimler 18 kişilik kadroda varsa önce onlar sonra diğerleri 11'e yazılır. Amerika'yı yeniden keşfetmenin bir anlamı yok" dediği öğrenildi.

İKİNCİ YARIDA OYUNA ALDI

Teknil direktör Şenol Güneş, yedek soyundurduğu Kagawa, Quaresma ve Adriano'yu karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna aldı.

Deneyimli teknik adam, Gökhan Gönül'ü çıkartıp Adriano'yu sahaya sürdü aynı dakikada 2. gol geldi. Skor 2-0 olduktan sonra Quaresma ve Kagawa oyuna alınsa da bu ikili kalan dakikalarda fazla bir varlık gösteremedi.