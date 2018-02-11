Fikret Orman: Şampiyon olacağız

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Beyaz Futbol'da canlı yayına bağlandı ve gündemi değerlendirdi. Orman, Bayern Münih eşleşmesinden şampiyonluk yarışına kadar birçok konuda önemli açıklamalar yaptı.

"ELEYECEĞİMİZE İNANIYORUZ"

Bayern Münih'i eleyebileceklerini dile getiren Fikret Orman, "Beşiktaş kolay bir lokma değil. Bayern Münih'i elemeyi hayal etmiyoruz, inanıyoruz. Biz gibi oynayalım yeter. Bizim kadromuz da kaliteli ve güçlü." dedi.

"Bayern Münih'i elemek mi lig şampiyonluğu mu?" sorusunu yanıtlayan Fikret Orman, "Bayern Münih'i elemek, lig şampiyonluğu, kupa şampiyonluğu. Hepsini isterim." ifadelerini kullandı.

"10 YIL ÜST ÜSTE OLACAĞIZ"

Şampiyonluk şanslarını değerlendiren Beşikaş'ın başkanı, "4 yıl üst üste şampiyon olacağız demedim. Öyle bir sözüm yok. Bana soruyorsanız 10 yıl üst üste şampiyon olacağız." şeklinde konuştu.