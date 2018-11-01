Fikret Orman: Şampiyon olacağız

Fikret Orman, Beşiktaş dergisinin kasım sayısında yer alan yazısında, daha çok çalışacaklarını ve hedeflere ulaşacaklarını belirtti.

Orman, "Beşiktaş Jimnastik Kulübü, yöneticileri, taraftarları, oyuncuları, hocaları ve çalışanlarıyla hep birlikte bir bütündür. Destekle, sabırla, inançla, birlik ve beraberlikle Beşiktaş'ımızın tüm hedeflerine ulaşacağından, tarihi başarılarımızın her alanda devam edeceğinden şüpheniz olmasın. Futbol takımımız, son haftalarda bize yakışmayan sonuçlar almış olabilir. Bunun bizim birlik ve beraberliğimizi bozmasına asla izin vermemeli, tam tersine daha çok birbirimize kenetlenmeliyiz. Unutmayın, lig uzun bir maraton. Bizler, sevinmek için sevmeyen, bu yolda beraber yürümeyi şeref kabul eden ve 'Hep kol kola, bir gün değil, her gün Beşiktaş' diyen bir camiayız. Elbette kötü sonuçları kabullenmeyeceğiz. Daha çok isteyeceğiz, daha çok çalışacağız ve inanıyorum ki sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldıracağız." dedi.