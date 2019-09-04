Fikret Orman: Şampiyon olacağız

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, transfer dönemi ve yeni sezona dair açıklamalarda bulundu.

"HEDEFİ OLAN FUTBOLCULAR ALDIK"

İyi bir transfer dönemi geçirdiklerini dile getiren Orman, "Yaş ortalamasını 4 yaş düşürdük, takım maliyetini ise yaklaşık 25 milyon euro indirdik. Genç ve hedefi olan futbolcular transfer ettik. 7 oyuncuyu kadromuza kattık ve bence çok başarılı transferler yaptık." şeklinde konuştu.

Abdullah Avcı ile yeni bir döneme girdiklerinin altını çizen Fikret Orman, şöyle konuştu: "8 senedir oynamış olduğumuz oyun düzenini değiştiriyoruz. Biz biliyorsunuz 4-2-3-1 ile oynarken, Abdullah Hoca'yla yeni bir sisteme geçiyoruz. Zor bir süreç kolay olmayacak ama her geçen hafta üstüne koyarak geliyoruz. Rizespor maçında bunu gösterdik. Ben kötü oynayıp kazanmaktansa umut veren bir futbolu tercih ediyorum. Yeni transferler ve sakat futbolcuların dönmesiyle birlikte Beşiktaş bu sezonun en büyük şampiyonluk adayıdır."

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