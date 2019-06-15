Fikret Orman: Şampiyonluğu hissediyorum

Şenol Güneş'in yerine Abdullah Avcı'yı takımın başına getiren Beşiktaş, gelecek sezonun takımını kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Avcı ile yeni bir döneme başlayan siyah-beyazlılarda Fikret Orman'ın şampiyonluğa inancı tam.

"BU TAKIMI ŞAMPİYON YAPACAĞIZ"

Yaza merhaba partisinde bir araya gelen siyah-beyazlılar moral depolarken, Fikret Orman ise başarılı olacaklarından şüphesi olmadığını dile getirdi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "İçimden geçiyor. Bu sezon vallahi billahi de şampiyonluğu hissediyorum. Bu sezon bu takımı inşallah şampiyon yapacağız" dedi.

Düzenlenen partide son derece mutlu görünen Orman sahneye çıkıp, mikrofonu eline alarak, "Beşiktaş'ım sen çok yaşa canım feda olsun sana. Hiçbir şeye değişilmez Apo hocam bu dünyada" şarkısını söylemesi dikkat çekti.