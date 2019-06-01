Fikret Orman: Şampiyonu hakemler belirledi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Galatasaray camiasını kızdıracak açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan Orman, Galatasaray'ın şampiyonlukla tamamladığı son iki sezonda sonuçları hakemlerin belirlediğini söyledi.

İşte Orman'ın sözleri:

"HAKEMLİK FACİASI YAŞANDI"

"Şampiyonlukların hakemlerin değil, teknik adam ve oyuncuların belirlediği bir lig olması gerekiyor. Son iki sezonun şampiyonunu hakemler belirledi. Alanyaspor - Galatasaray maçı geçen sezon ligin şampiyonunu belirledi. Hakemlik faciası yaşandı. Bu sene de Rize-Galatasaray ve Beşiktaş-Galatasaray maçları. Bu sezon Çaykur Rizespor - Galatasaray ve Galatasaray - Beşiktaş maçları Türk futbol tarihine kara leke olarak geçmiştir."

"EYYAMA GEREK YOK"

"Hakemler Türkiye'de maçı sahada oynamıyor. Daha önceden kafalarında oynayıp sahaya çıkıyorlar. Bu tarz hakemlerin futboldan ellerini ayaklarını çekelim. Eyyama gerek yok. Hakemler gördüğünü çalacak, o kadar. Hata yapabilir. Ancak art niyetli hatayı herkes görüyor. Epey bir zamandır kötü bir hakem yönetimi var. Federasyon ve MHK'nın en önemli işinin bu olduğuna inanıyorum. Kurullarda birisinin talimatına göre karan veren değil, kurallara göre karar veren insanlar olmalı."