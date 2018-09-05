Fikret Orman seçime tek aday olarak girecek

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kendisine yapılan eleşitiriler ve yönetim kurulunda değişiklikler yapmak için Olağanüstü Seçimli Kongre'ye gitme kararı almıştı.

Orman, kendisine rakip olmak isteyenlerin resmi şekilde başvuru yaparak seçime aday olmalarını istedi. Ancak herhangi bir talep olmadı ve Fikret Orman'ın seçime tek aday olarak gireceği açıklandı.

SEÇİM DİLEKÇESİNİ VERDİ

Başkanlığa yeniden aday olan Fikret Orman, dilekçesini teslim etti. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, başkan Fikret Orman'ın BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde düzenlenecek kongrede başkan adaylığı için dilekçe ve yönetim kurulu listesini divan başkanlık kuruluna sunduğu ifade edildi. Olağanüstü Seçimli Kongre 16 Eylül Pazar günü yapılacak

SON SEÇİME DE TEK GİRMİŞTİ

İlk seçimde Bülent Deriş ve Nazmi Koca ile yarışan Fikret Orman, 4 bin 25 oyla başkanlık koltuğuna oturmuştu. Orman, 16 Haziran 2013’teki kongrede bu sefer Serdal Adalı ile rekabet etmiş ve 3 bin 850 oyla yeniden başkan olmuştu.

2016 yılının mayıs ayında gerçekleştirilen genel kurula tek aday olarak giren Orman, 3. kez başkanlığa seçilmişti.