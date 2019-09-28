Fikret Orman seçime girecek iddiaları

Beşiktaş'ta olağanüstü kongre kararının alınmasıyla gözler başkan adaylarına çevrildi.

Mayıs ayında yapılan seçimde Fikret Orman'a rakip olan Hürser Tekinoktay yeniden aday olacağını ifade ederken, eski ikinci başkan Ahmet Nur Çebi'nin aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

FİKRET ORMAN GÜVEN TAZELEMEK İSTİYOR

Camianın en fazla merak ettiği konu ise Fikret Orman'ın yeniden aday olup olmayacağı. Geçen hafta yaptığı toplantıda istifa eden Orman'ın olağanüstü seçime kadar kulüpte göreve devam edecek.

Siyah-beyazlı kulübe yakın kaynaklar Fikret Orma'ın yeniden aday olacağını ifade ediyor. Mevcut yönetimde yer alan isimler "Başkan'ın kalması yönünde büyük baskı var" derken, Orman'ın seçime gireceğinin sinyalleri veriliyor.

Eski ve yeni yöneticilerin yanı sıra basından birçok isim de aynı görüşte. Beşiktaş'ın eski yöneticisi Seyit Ateş, bir dönem başkan adayı olan Erol Kaynar, Fikret Orman'ın güven tazelemek istediğini ifade etti.

Bu isimlerin yanı sıra gazeteci ve yorumcu Mehmet Demirkol, Fikret Orman'ın seçime gireceğini söyledi.