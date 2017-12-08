Fikret Orman, şehit çocuklarını ağırladı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, şehit çocukları ve yakınlarını ağırladı.

MAKAMINDA AĞIRLADI

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, başkan Orman, şehit çocukları ve yakınlarını Vodafone Park'taki makamında konuk etti.

Ziyaretçiler arasında, 10 Aralık 2016'da Vodafone Park yakınındaki bombalı terör saldırısında şehit olan vatandaşların çocukları da yer aldı.

Orman, yaptığı konuşmada terör saldırılarını lanetlerken, ülkenin birlik ve beraberliğinin önemine işaret etti. Şehit çocukları ve yakınlarıyla sohbet eden Fikret Orman, hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyaretçiler daha sonra stadı gezdi