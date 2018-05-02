Fikret Orman Şenol Güneş'i aradı

2-0'lık Galatasaray yenilgisinin ardından yaptığı açıklamalar, bazı çevreler tarafından "Görevinden ayrılacak" şeklinde yorumlanan teknik direktör Şenol Güneş için başkan Fikret Orman devreye girdi.

SANA OLAN İNANCIMIZ TAM

Derbi sonrası kızıyla birlikte kısa bir tatile çıkan Orman'ın, tecrübeli hocayı telefonla arayarak, "Seninle daha yapacak çok işimiz ve kazanacağımız çok kupa var. Bu yolda birlikte yürüyeceğiz. Moralini sakın bozma. Bizim sana olan inancımız ve güvenimiz tam" dediği öğrenildi.

DEVLER LİGİ'NDE TARİHİ BAŞARI KAZANDI

Şenol Güneş, Beşiktaş'ta 3 sezonda çok önemli başarılar elde etti. Takımının başında toplam 150 resmi maça çıkan Güneş, 89 galibiyet, 25 mağlubiyet ve 36 beraberlik aldı.

Siyah-beyazlıları iki kez üst üste lig şampiyonluğuna taşıdı ve kulübü tarihinde ilk kez Devler Ligi'nde son 16'ya çıkardı.