Fikret Orman Şenol Güneş'le görüşecek

Galatasaray mağlubiyeti ardından katıldığı bir dakikadan daha kısa süren basın toplantısında maçla ilgili teknik değerlendirme yapmazken, soru da almayan Teknik Direktör Şenol Güneş, siyah-beyazlı yönetimde kafaların karışmasına neden oldu.

BIRAKACAK İDDİASI

Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Güneş’in F.Bahçe derbisinde yaşanan olaylar ardından sezon sonunda Beşiktaş'ı ve teknik direktörlüğü bırakacağı iddia edilmişti.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından harekete geçen siyah-beyazlı yönetim, Şenol Güneş'ı bırakmak istemiyor.

DEVAM EDELİM HOCAM

Beşiktaş’ın kalan üç maçı da kazanarak sonuna kadar şampiyonluk şansını zorlamasını isteyen siyah-beyazlılar morali bir hayli bozuk olan Güneş’le gelecek sezonun planlamasını yapacak.

Süper Lig’de üst üste iki sezon şampiyonluğa taşıdığı siyah-beyazlı takımla bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde tarihi başarılara imza atan Şenol Güneş’in mutlaka görevde kalması gerektiğini düşünen Başkan Fikret Orman, kurulu düzenin bozulmasını istemiyor.

Kadroda gençleştirme hamlesi yapacak olan siyah-beyazlı yönetim bu nedenle de Güneş’in takımın başında kalmasını arzuluyor. Başkan Fikret Orman’ın hafta arası deneyimli hocayla kritik bir görüşme yapması bekleniyor.

Orman’ın şampiyonluğun kaçması halinde de Şenol Güneş’le devam etmek istediği ve gelecek için yapılan planları bu aşamada değiştirmeyeceği aktarıldı.