Fikret Orman, Sergen Yalçın'a soğuk bakıyor

Beşiktaş'ta 1. gündem maddesi yeni gelecek teknik direktör.

Siyah-beyazlı taraftarlar, Alanyaspor maçı sonrası Sergen Yalçın'ı takımın başında görmek istediklerini açıkça dile getirse de, Başkan Fikret Orman'ın kafasında Abdullah Avcı var.

TARAFTAR GİBİ DÜŞÜNÜRSEK HATA YAPARIZ

Avcı ile görüşme halinde olan Orman'ın, "Burak Yılmaz da istenmiyordu ancak yanıldılar. Ersun Yanal da çok isteniyordu ama sonuç ortada. Taraftar gibi düşünürsek hata yaparız" dediği öğrenildi.

Orman'ın Sergen Yalçın konusuna mesafeli olduğu ifade edilirken gönlünde yatan en büyük adayın ise Abdullah Avcı olduğu kaydedildi.

Başakşehir'le şampiyonluğu hep son maçlarda kaçıran Avcı'nın Şenol Güneş sonrasındaki dönemde en doğru tercih olacağını düşünen Orman'ın başarılı çalıştırıcı ile önümüzdeki günlerde bir araya gelmesi bekleniyor.

Avcı'nın Beşiktaş'ın sunduğu projeye inanması halinde kulübünden ayrılık için anlayış isteyeceği belirtildi.

LUCESCU 2. SIRADA

Orman'ın Avcı ile anlaşamaması durumunda Lucescu ile görüşeceği belirtildi.

Okan Buruk ve Tayfun Korkut ise listedeki diğer isimler.