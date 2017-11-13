Fikret Orman talipleri olan futbolcuları açıkladı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yaklaşan transfer dönemi öncesinde açıklamalar yaptı.

Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu'nda yer alan siyah-beyazlılar, Devler Ligi'nde yoluna namağlup olarak devam ederken camiada hedef yükseltildi.

CENK, OĞUZHAN VE TOLGAY'IN TALİPLERİ VAR

Fanatik'e açıklamalar yapan Başkan Orman Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup ve Tolgay Arslan'la ilgili konuştu.

3 oyuncunun da talipleri olduğunu vurgulayan Orman, planlarından bahsetti. İşte Orman'ın açıklamaları:

"Cenk’in de Oğuzhan ve Tolgay’ın da talipleri var. Ancak öyle iyi çocuklar ki... Bu çocukların hepsi pırlanta gibi. Satmaya kıyamam! Ancak biz bir profesyonel takımız. Şimdilik Ocak ayına kadar sadece tüm maçları kazanmaya odaklandık. Ara transfer dönemi geldiğinde duygusallığı bir kenara koyup her şeyi değerlendiririz. Zamanı gelince oturup tekliflere bakarız”