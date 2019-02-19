Fikret Orman: TFF Başkanı olmayı düşünmüyorum

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, sponsorluk anlaşması için düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Adının Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı için geçmesini değerlendiren Orman, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı ile ilgili bir düşüncem yok. Ben Beşiktaş Başkanıyım ve tek konsantrasyonum Beşiktaş. Benim gelebileceğim en yüksek nokta burası." dedi.

"ŞENOL HOCA GİDERSE SAYGIYLA DUYARIM"

Şenol Güneş'in sezon sonunda Milli Takım'ın başına geçebileceğini ifade eden siyah-beyazlı ekibin Başkanı, şöyle konuştu: "Şenol Hoca, A Milli Takım'a gitmek isteyebilir, bunu da çok normal buluyoruz. Böyle bir tercih yaparsa buna da saygı ve sevgiyle bakarız. Sezon sonuna kadar hocamızla çalışacağız, sonrasına bakacağız. Şenol Güneş ile sözleşmemiz bitiyor, Şenol ağabey kalmak istiyorsa oturur sözleşme imzalarız. Şenol Hoca, Milli Takım hocalığı yapmak isteyebilir, bunu da çok normal karşılıyorum. Şenol Hoca ile sezon sonuna kadar çalışacağız, gitmek isterse saygı ile karşılaşırım. Şenol Hoca'nın iki maç için milli takımın başına geçmesi yönünde bir talep gelmedi, gelemez de."