Fikret Orman: Tosic'in 15 Temmuz tavrı bizim için değerli

Cenk Tosun'un Everton'a transferini değerlendiren Orman, "Beşiktaş camiası, Cenk Tosun'un evi. Kapımız ona her zaman açık. Çok daha büyük paralarla teklifler geldi ama Cenk, Everton'ı seçti. İstekleri bizim için önemliydi" diye konuştu.

"TOSİC'İ SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ"

beInSports'a açıklamalarda bulunan Orman, Tosic'e ilişkin "Tosic'i çok severiz, evladımız. Resmi teklif gelmedi. Açıkçası satma fikrimiz de yok. Şahsen severim. Kamuoyu da beğenir. Duruşu var. 15 Temmuz'da tankın önünde durdu, ailemizden Tosic" yorumunda bulundu.

Tosic, 16 Temmuz sabahı darbecilerden geri alınan tankın önünde poz vermişti