Fikret Orman transfer için Londra'ya uçtu

Beşiktaş'ta transfer sezonu şimdiden açıldı...

Siyah-beyazlı kulüp, teknik direktör Şenol Güneş'in Kayserispor maçı sonrası takımla yoluna devam edeceğini açıklamasının ardından gelecek sezon için kolları sıvadı.

Tecrübeli teknik adam ile Kayserispor maçının ardından bir araya gelen yönetim transfer için düğmeye bastı. Başkan Fikret Orman ve Transferden Sorumlu Asbaşkan Umut Güner ve Bülent Şükrü Yazıcıoğlu Londra'ya uçtu.

FORVET VE ORTA SAHA

Orman-Güner ikilisinin özellikle forvet ve orta transferi için çalışmalarda bulunacağı öğrenildi. Beşiktaş bu sezon gol yollarında Negredo ve Love'dan beklenen verimi alamadı.