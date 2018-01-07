Fikret Orman transfer sinyali verdi

Beşiktaş futbol takımı, devre arası kampına Antalya'da girdi. İkinci yarı hazırlıklarına hız kesmeden devam eden siyah-beyazlılarda yüzler gülüyor.

Başkan Fikret Orman kampı ziyeret etti ve futbolcular birlikte yemek yedi.

Yemekten sonra basın mensuplarının karşısına çıkan Orman, önemli açıklamalarda bulundu.

"CENK TRANSFERİ ABARTILIYOR"

Cenk Tosun transferinin abartıldığını söyleyen Orman "Transfer satışlarımızın çok abartıldığını düşünüyorum, hatta üzülüyorum. Ne açıdan üzülüyorum, ülkem adına üzülüyorum. Futbolumuzun marka değerini biraz yükseltebilsek, bunlar yapılabilir şeyler. Şampiyonlar Ligi'nin en önemli oyuncularından biri transfer oldu, dünyanın şeyi falan değil. Oyuncu çok istediği için böyle bir şey gerçekleşti. Coutinho, 160 milyon Euro'ya Barcelona'ya gidiyor, dünyada bu rakamlar konuşulurken Türkiye'de neden konuşulmasın? Ne yapılması lazım? Türkiye'de marka değerini yükseltmemiz gerekiyor, bu da sadece Beşiktaş'la alakalı değil. Futbolumuzu izlenebilir hale getirmemiz gerekiyor. Galatasaray'ı Fenerbahçe'si TFF'si herkesin içinde olması lazım. Cenk, Porto'da olsa daha büyük meblağlara gidebilirdi, bu açıdan da üzücü." şeklinde konuştu.

FORVET TRANSFERİNE DEĞİNDİ

Cenk'in takımdan ayrılmasının ardından Slimani, Demba Ba ve Larin gibi isimlerden birini takıma katmayı düşündüğünü belirten başkan Fikret Orman "Ekonomik koşulları değerlendirip transferi yapacağız" dedi.