Siyah-beyazlı ekip, yeni transferleri Umut Nayir, Güven Yalçın, Enzo Roco, Dorukhan Toköz için imza töreni düzenledi. Törene Başkan Fikret Orman damga vurdu.
TÜRKÇE SORUYU TÜRKÇEYE ÇEVİRDİ
Bir basın mensubunun Alman ekibi Leverkusen'den alınan 19 yaşındaki Güven Yalçın'a Türkçe soru sorması üzerine devreye giren Fikret Orman, "Güven soruyu anladı mı acaba?" diye sordu.
Fikret Orman, Türkçe soruyu Türkçeye çevirdi - İZLE
Almanya'da yetişen genç futbolcunun tam olarak anlamadığını ifade etmesiyle Fikret Orman sana tercüme edeyim diyerek sorulan soruyu tekrar Türkçe olarak sordu. Toplantıda keyifli anların yaşandığı bu esnada Orman, "Sana tercüme ettim" diyerek güldü.