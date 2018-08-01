1 VAR nedir, ne işe yarar FIFA 2018 Dünya Kupası'nda kullanılan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi, 2018-2019 futbol sezonunda Türkiye'de de devreye girecek.

2 Fikret Orman, Türkçe soruyu Türkçeye çevirdi Beşiktaş'ın yeni transferleri için düzenlendiği basın toplantısında Fikret Orman'ın, Güven Yalçın'a Türkçe sorulan soruyu Türkçeye çevirmesi izleyenleri güldürdü.

3 Sporting Lizbon da İslam Slimani'yi istiyor Bas Dost'u Fenerbahçe'nin elinden kapan Sporting Lizbon, bir kez daha sarı-lacivertli kulübün karşısına çıktı. İslam Slimani'nin iki takımdan birini tercih etmesi bekleniyor.

4 Galatasaray'da Maicon'un yerine 3 aday var Maicon'un satılmasını isteyen Fatih Terim, Mustafi, Zapata ya da Kjaer'den birinin alınmasını talep etti.

5 Beşiktaş, Vida için gelen teklifi açıkladı Beşiktaş yönetimi, Vida'ya İngiltere'den 21 milyon euroluk teklif geldiğini ancak 25 milyon euro talep ettiklerini açıkladı.

6 Beşiktaş, Ospina için Arsenal'le anlaştı Arsenal'de yedek kalan Ospina için İngiliz ekibiyle anlaşan Beşiktaş, Kolombiyalı file bekçisini ikna etmeye çalışıyor.

7 Josef için 12 milyon euroluk teklif geldi Finansal Fair Play kuralları nedeniyle oyuncu satmadan transfer yapamayan Fenerbahçe'de yönetim, Josef ve Giuliano'yu satış listesine koydu.

8 Eto'o Konyaspor'dan ayrılıyor Geçtiğimiz yıl devre arasında Konyaspor'a transfer olan Eto'o, hazırlık maçlarında oynatılmayınca Hollanda kampını terk etti.

9 Fenerbahçe'nin Emre Akbaba için teklifi İstanbul takımlarının gündeminde yer alan Emre Akbaba için Galatasaray'ın teklifini beğenmeyen Alanyaspor, Fenerbahçe ile pazarlık halinde.