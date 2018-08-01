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Fikret Orman, Türkçe soruyu Türkçeye çevirdi

Beşiktaş'ın yeni transferleri için düzenlendiği basın toplantısında Fikret Orman'ın, Güven Yalçın'a Türkçe sorulan soruyu Türkçeye çevirmesi izleyenleri güldürdü.

Fikret Orman, Türkçe soruyu Türkçeye çevirdi
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Siyah-beyazlı ekip, yeni transferleri Umut Nayir, Güven Yalçın, Enzo Roco, Dorukhan Toköz için imza töreni düzenledi. Törene Başkan Fikret Orman damga vurdu.

TÜRKÇE SORUYU TÜRKÇEYE ÇEVİRDİ

Bir basın mensubunun Alman ekibi Leverkusen'den alınan 19 yaşındaki Güven Yalçın'a Türkçe soru sorması üzerine devreye giren Fikret Orman, "Güven soruyu anladı mı acaba?" diye sordu.

Fikret Orman, Türkçe soruyu Türkçeye çevirdi - İZLE

Almanya'da yetişen genç futbolcunun tam olarak anlamadığını ifade etmesiyle Fikret Orman sana tercüme edeyim diyerek sorulan soruyu tekrar Türkçe olarak sordu. Toplantıda keyifli anların yaşandığı bu esnada Orman, "Sana tercüme ettim" diyerek güldü.

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