Fikret Orman: Üçüncü şampiyonluk için odaklanmalıyız

Şampiyonlar Ligi'nde namağlup gruptan lider çıkarak bir ilki başaran, ancak buna rağmen Süper Lig'de istikrarı yakalayamayan Beşiktaş'ta, Başkan Fikret Orman, teknik heyet ve oyuncularla bir araya geldi.

Uzun süredir böylesine geniş kapsamlı bir buluşma yapmayan, fakat kayıpların ardından duruma el koymak isteyen Başkan Orman, futbolculardan ligde de aynı motivasyonu göstermelerini istedi.

Avrupa'da yaşanan tablo nedeniyle tüm takımla gurur duyduğunu söyleyen siyah-beyazlı kulübün başkanının şu ifadeleri kullandı: "Şampiyonlar Ligi'ndeki başarıdan dolayı hepinizle ayrı ayrı gurur duyuyorum. Çok büyük bir işe imza attınız. Bunu inkar edemem. Fakat aynı istikrarı ligde de göstermemiz lazım. Beklenmedik puan kayıpları yaşadık. Bayern Münih ile şubat ortası oynayacağız. Artık lige daha fazla odaklanmalıyız."





"ÜÇÜNCÜ ŞAMPİYONLUK İÇİN KONSANTRE OLUN"

Üçüncü şampiyonluğa ulaşacaklarını da söyleyen Orman'ın, "Yönetim, teknik heyet, oyuncular ve taraftar bir bütün olarak üçüncü şampiyonluğu da yaşayacağız. Biz çok iyi bir takımız. Kayıp puanların telafisi tabii ki olacaktır. Bunu başaracak olan sizlersiniz. Sizden ligdeki kalan maçlarda çok şey bekliyoruz" diye konuştuğu bildirildi.