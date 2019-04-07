Fikret Orman, UEFA krizini çözüyor

Beşikaş'ta aranan kan bulundu. Gelecek sezon Avrupa kupalarına katılma yolunda sorun yaşamamak için UEFA lisansı alması gereken Beşiktaş, futbolculara olan ödemeler nedeniyle sıkıntı içindeydi.

Krizi çözmek için UEFA'dan ek süre alan Siyah-Beyazlılar, bankalarla yaptıkları görüşmeden olumlu sonuç elde etti. Kredi görüşmelerinde varılan anlaşma ile aradığı kaynağı bulan yönetim, yarın yabancı futbolcuların alacaklarını hesaplarına yatıracak.

Böylece borçsuzluk kağıdını alacak olan Kartal, bunu UEFA'ya göndererek lisans alma konusundaki sıkıntıyı aşacak. Yönetim daha sonra paralarını almadan borçsuzluk kağıdı imzalayan yerli futbolcuların ödemeleri için kaynak arama çalışmalarını sürdürüyor. Alacakları için Beşiktaş'ı şikayet eden Karius'a da ödeme yapılıyor.