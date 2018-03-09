Fikret Orman: Atilla Türker'i meşhur ettik

Gazete Haber Türk yazarı Atilla Türker, köşesinde Beşiktaş'ın Trabzonspor'da 4 yılda sadece 3 dakika oynayan ve başka takımlara kiralanan Mertcan Çam'ı 885 bin dolar karşılığında usulsüzlük yaparak transfer ettiğini iddia etti.

Türker, 15 ay sonra sözleşmesi bitecek olan Mertcan Çam'ın transferinde menajerlere para verildiği ve yolsuzluk yapıldığını ifade etti, Orman ise bu iddialara cevap verdi.

"ATİLLA TÜRKER'İ MEŞHUR ETTİK"

Gazeteci Atilla Türker'in Beşiktaş üzerinden meşhur olmaya çalıştığını ifade eden Orman, "Atilla Türker'i meşhur ettik, dedikodular üzerinden bir şeyler yazmaya çalışıyor. Biz, emekçileri kale almaya çalışıyoruz. Menajer yönlendirmeli yazıların sonucu burası. Yaptığımız transferleri açıklamadan zaten bazı çalışmalarımız oluyor, bundan sonra da böyle devam edeceğiz. Beşiktaş ciddi bir kurumdur, yapılan her şeyin arkasında bir strateji vardır. Beşiktaş üzerinden kimseye prim yaptırmam. Herkes işine gücüne baksın. Beşiktaş Başkanı'na herkesin güveni ve inancı vardır. Günü geldiği zaman kimi aldığımızı içerikleriyle birlikte açıklarız" dedi.

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MERTCAN ÇAM TRANSFERİ DOĞRULADI

Beşiktaş'a transferi sorulan Mertcan Çam ise, "Bu konuda benim bilgim yok. Uyandım, ben de yeni duydum. Ben fazla sosyal medyayı takip etmem. Bu aşamada çok fazla bir bilgiye sahip değilim. Menajerim Metin Korkmaz her şeyi biliyor. Onun bilgisi vardır büyük ihtimalle. Ne gelişiyor, ne yapıyorlar, ne ediyorlar hiçbir bilgim yok. Bu aşamada Bandırmaspor’un başarısı için çaba harcıyorum” ifadelerini kullandı.





Genç oyuncunun, kendisini arayan yakınlarına ise "Haber çıkınca ben de büyük şaşkınlık yaşadım. Sabah beni bir Trabzonsporlu yönetici aradı ve Beşiktaş’a verdiklerini söyledi" dediği öğrenildi.