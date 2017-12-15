Fikret Orman ve Aziz Yıldırım'ın stat tartışması

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki stat polemiği sürüyor.

Aziz Yıldırım'ın geçtiğimiz yıl Beşiktaş ile Spor Toto arasında yapılan anlaşmaya gönderme yapmasına, Fikret Orman'dan cevap geldi.

"BEŞİKTAŞ AĞLADI STAT YAPTI"

Aziz Yıldırım’ın, 5 Haziran 2016’daki Fenerbahçe Mali Genel Kurulu’nda söylediği, “Beşiktaş, ‘Stat yapıyorum diye ağladı, ağladı, her taraftan destek aldı” sözlerine birkaç kez yanıt veren Fikret Orman, dün tavrını daha da sertleştirdi.

"BİZE AĞLADI DİYENLER AYNI ŞEYİ YAPTILAR"

Orman, “Ayrımcılık istemiyoruz. Spor Toto’nun Beşiktaş’a sponsor olduğu kamuoyunda tartışıldı. Biz de dedik ki, ‘Senede 5 milyon TL’den tribün ismi için sponsor oldular.’ Karşıda Denizbank ve Aktif Bank var. Onların yıllık ödediği ücretler, Spor Toto’dan daha da yüksek. Bazıları bunu konuştu, konuştu, ağladılar, ağladılar ve gittiler, kendileri de yaptılar” diye konuştu.