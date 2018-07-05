Fikret Orman, Vida ve Babel'in satılmasını istemiyor

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, gazetecilerle yaptığı sohbette yapılacak takviyeler ve gideceği iddia edilen oyuncular konusunda önemli bilgiler verdi.

TALEPLER OLUYOR

Dünya transfer piyasasıyla ilgili konuşan Fikret Orman, "Dünya Kupası'nın etkisiyle Dünya'da da Türkiye'de de transferde hareketli bir sezon olmadı. Oyuncularımızla ilgili talepler oluyor. Satmayız, olmaz değil. Mecburiyetimiz yok. Acelemiz yok. Şartlar olursa satarız." dedi.

Negredo konusunun yanlış anlaşıldığını savunan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "İspanya'da bizim kontrolümüzde tedavisi oluyor. Tedavisi bitince kontratının gereğini yapacaktı. Kampa katılabilir. Beşiktaş'ta santrfor olmak zordur. Negredo uyum süreci yaşadı. Şansız bir sezon geçirdi. Taraftar seviyor. O da Beşiktaş'ı seviyor." diye konuştu.

SATABİLİRSEK SATARIZ

Dövizdeki artışa vurgu yapan Orman, "Euro 3.5'ten 5.5'e geldi. Bu sıkışıklık yarattı. Negredo'yu maliyet azaltması için satmak istedik. Genelde takımlarda en yüksek maliyetlerle en çok santrforlar olur. O yüzden Negredo'dan başladık. 1 yıllık daha sözleşmesi var. Satabilirsek satarız satamazsak geri döner. İspanya'da tedavisi bitince takıma katılabilir." açıklamasını yaptı.

BABEL VE VİDA'YI SATMAYA NİYETİMİZ YOK

Dünya Kupası'ndaki performansıyla ismi transferde sıkça anılan Vida konusundaki "Vida nereye gidiyor?" sorusuna ise Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Vida, çok sevdiğim değerli bir oyuncu. Rusya ile maça gidiyor (gülüyor). Cenk de, Marcelo da Ersan da satmak istediğim bir oyuncu değildi. Vida ve Babel'i satmayı düşünmüyoruz ancak Cenk ve Marcelo’da olduğu gibi iyi bir teklif gelir ve onlar da gitmek isterse, gidebilirler. Satmak istemememiz, satmayacağız anlamıma gelmez. Vida'yı şu anda özellikle satmak niyetimiz yok. Ama şartlar oluşursa bakarız." yanıtını verdi.