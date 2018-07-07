Fikret Orman: Vida'yı ucuza satmam

Fikret Orman, önceki gün Slovakya kampında düzenlediği basın mensuplarıyla sohbet toplantısının ardından, Şenol Güneş'le Tuna Nehri kıyısında yemekte bir araya geldi. Buluşmada transfer başta olmak üzere birçok konu masaya yatırıldı.

"VİDA'YI UCUZA SATMAM"

İşte ikili zirvede konuşulanlar:

Fikret Orman, yardımcı antrenörlük görevine getirilen Guti Hernandez'in takıma büyük katkı sağlayacağına inandığını belirtti. Ardından da, "Şenol hocam, sizden öğreneceği çok şey var. Bu tecrübe kazanması açısından önemli bir fırsat" dedi.

Orman, Dünya Kupası'ndaki performansıyla Avrupa'nın önemli kulüplerinden teklifler alan Vida için şunları ise söyledi: "Cenk'te acele ettim, 3-5 milyon euro ucuza sattım. Vida'da acele etmeyeceğim. Oyuncularımızı almak isteyen bedelini ödemeli."

NEGREDO, QUARESMA, BABEL

Görüşmenin önemli konularından birisi de Negredo oldu. Fikret Orman, İspanyol forveti, dışarıda bırakarak satmalarının zor olacağını söyledi ve "Oyuncuyu gönderip bütçe daraltalım derken, mali açıdan kulübe ek yük bindirmeyelim. Takımla çalışsın. Satarız, satamazsak yola birlikte devam ederiz" ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş, Babel'in çok faydalı bir oyuncu olduğunu ve takımda kalmasını istediğini dile getirdi. Orman ise, "Ben de istiyorum. Ancak yıllık 4 milyon euro talep ediyor. Bu şartlarda zor. Sözleşmesini pazarlıklarla uzatmaya çalışacağım. Şu da bir gerçek ki, 7 milyon euroluk teklif, 1 yıllık sözleşmesi kalmış bir futbolcuya iyi para. Bu konuyu iyi değerlendirmeliyiz. Kanat etkinliği yüksek, direkt bindirmeler yapabilecek ve etkili ara paslar atacak 10 numara bakıyoruz. Bernard başta birkaç alternatifimiz var. Belki Babel'e ihtiyacımız kalmayabilir" karşılığını verdi.

CENK TOSUN 22 MİLYON EUROYA SATILDI

Beşiktaş, Cenk Tosun'u geçtiğimiz sezonun devre arasında 22 milyon euroya İngiltere'nin Everton takımına satmıştı. Cenk'in kontratında bulunun bonuslarla birlikte transfer bedelinin 27 milyon euroya kadar çıkma ihtimali bulunuyor.