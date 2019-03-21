Fikret Orman: Yabancı kuralı seneye de devam edecek

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı sonrası açıklama yapan Fikret Orman, 13 kulübün yabancı kuralından memnun olduğunu söyledi.

"MEVCUT SİSTEM DEVAM EDECEK"

Gelecek yıl da yabancı sayısının 14 olacağını belirten Fikret Orman, "Verimli bir toplantı yaptık. Önümüzdeki haziranda TFF'nin olağan seçimi var. Tüm kulüpler olarak istişare ettik. Bu istişarelere devam edeceğiz. Önümüzde önemli bir süreç var. Yabancı sınırlanmasını konuştuk. 2019-2020'de zaten kontratları olan oyuncular olduğu için sistemin devam etmesi yönünde görüş bildirdik." şeklinde konuştu.

5 TAKIM KURALIN DEĞİŞMESİNİ İSTİYOR

Kuralın değişmesini isteyen 5 kulübün olduğunu ifade eden Orman şöyle konuştu: "Yerli oyuncu teşviği sistemini geliştirip, biraz daha artırmayı düşünüyoruz. 3 kulübümüz yabancı sınırının düşürülmesini, 2 kulübümüz ise yabancı sayısının kademeli olarak düşürülmesini istiyor. Özellikle büyük kulüpler de dahil olmak üzere bizler ise yabancı sınırlamasının devam etmesini istiyoruz. Yerli oyuncu teşviğinin artmasını istiyorum. Şu anda konuştuklarımız bunlar."

Yabancı futbolcu sayısının azaltılmasını isteyen kulüpler: Trabzonspor, Erzurumspor, Rizespor, Bursaspor ve Akhisarspor.

Kuralın devam etmesini isteyen kulüpler: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir, Yeni Malatyaspor, Antalyaspor, Konyaspor, Sivasspor, Kasımpaşa, Alanyaspor, Kayserispor, Ankaragücü, Göztepe.

