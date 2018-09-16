Fikret Orman yeniden başkan oldu

Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da oy sayma işlemi tamamlandı ve seçime tek aday olarak giren Fikret Orman, bir kez daha siyah beyazlı kulübün başkanı seçildi.

1911 OY ALARAK GÜVEN TAZELEDİ

Beşiktaş Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen seçimde 1971 kişi oy kullandı.

Seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Fikret Orman, 1971 oyun 1911'ini alarak güven tazeledi. 42 oy, 'boş oy' olarak kullanırken, 18 oy ise geçersiz sayıldı.

SERDAL ADALI BU KEZ YÖNETİM KURULUNDA

Orman, 2013'te başkanlık için yarıştığı Serdal Adalı'ya da yeni yönetim kurulu listesinde yer verdi. Yıldırım Demirören döneminde yöneticik yapan Serdal Adalı, uzun bir süre sonra Beşiktaş yönetiminde bulunacak. Serdal Adalı'nın yanı sıra Ahmet Kavalcı, Hüseyin Yücel, Gökçe Meriçten ile Melih Aydoğdu yeni dönemde yönetici olacak.

YENİ YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Fikret Orman'ın yeni yönetim kurulu aday listesinde yer alan isimler şunlar:

Serdal Adalı, Umut Güner, Ahmet Ürkmezgil, Deniz Atalay, Hüseyin Yücel, Ahmet Kavalcı, Metin Albayrak, Cihat Kumuşoğlu, Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Hüseyin Mican, Hakan Özköse, Erdal Karacan, Gökçe Meriçten, Candaş Tolga Işık, Melih Aydoğdu.