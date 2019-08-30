Fikret Orman'a sadece Galatasaray oy vermedi

Uzun bir aranın ardından Kulüpler Birliği Vakfı toplantısına katılan Galatasaray, Fikret Orman'a tepkisini ortaya koydu.

Sarı-kırmızılı kulübü temsilen katılan başkan yardımcısı Yusuf Günay, Orman'a red oyu verdi.

Yeniden başkan seçilen Fikret Orman'ın diğer 17 kulüpten oy aldığı öğrenildi.

ŞAMPİYONLUĞUMUZA DİL UZATTINIZ

Toplantıda söz alarak Orman'ı eleştiren Günay, "Galatasaray'ın şampiyonluğuna dil uzattınız. Kulüpler Birliği Başkanı olarak daha dikkatli konuşmanız gerekirdi. Üstelik yine sizin döneminizde yayınlanan biri bildiri var. Bildiriyi kimse sahiplenmiyor ama resmi sitede duruyor" dedi.