Fikret Orman'dan Ali Koç'a: Derbileri beraber izleyelim

Siyah-Beyazlılar’ın 1 numarası Fikret Orman, önceki gün Aziz Yıldırım’ı mağlup ederek yeni Fenerbahçe Başkanı olan Ali Koç’u tebrik eden ilk isimler arasında yer aldı.

Babası Rahmi Koç’un Beşiktaş üyesi olması sebebiyle Ali Koç’la yakın bir dostluğu bulunan Orman’ın, çiçeği burnunda başkana özel olarak başarılar dilediği öğrenildi.

YAN YANA İZLEYELİM

Fikret Orman’ın görüşmede, “Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin maçı hangi statta olursa olsun yan yana izleyelim” ifadelerini kullandığı bildirildi. Koç’un da bu öneriyi memnuniyetle karşılayıp, “Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında suni bir gerilim yaratılmaya çalışıldı. Her türlü olumsuzluk karşılıklı olarak ortadan kaldırılmalı” dediği belirtildi.

Karşılıklı dilekte bulundular Hem Beşiktaş hem de Kulüpler Birliği Başkanı olarak Türk futbolunun ileriye gitmesi için elinden geleni yaptığını ve yapmaya devam edeceğini söyleyen Fikret Orman, “Bu 2 görevimle de ülkemizin futboluna hizmet etmek için birlikte hareket etmeye hazırım. Artık gerginlik değil dostluk ön plana çıkacak” sözlerini kullandığı ifade edildi. Görüşmenin sonunda ikilinin yeni sezon için birbirlerine başarı dileklerinde bulunduğu belirtildi.