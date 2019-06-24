Fikret Orman'dan Beşiktaş gündemine ilişkin açıklamalar

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, gündemde yer alan konularla ilgili olarak beIN Sports'a özel açıklamalarda bulundu. Orman transfer gündemi, kadro yapılanması ve yeni sezona ilişkin kritik bilgiler paylaştı.

"KAPTAN OLARAK BURAK'I İSTİYORUM"

Orman, takım kaptanı kimin olacağı konusunda da görüşlerini şöyle aktardı:

"Kaptan hakkında daha karar vermedik ama kaptanın Burak Yılmaz olmasını istiyorum. Tecrübesi, yaşı, yapabilir bunu. Yönetim Kurulu'nda görüşeceğiz. Tabii hocamızın da görüşünü alacağız."

GELECEK SEZONDA KALE KARİUS'UN

Mevcut durumda herhangi bir kaleci transferi düşünmediklerini de belirten Orman, "Karius Beşiktaş'tan 1.2 milyon Euro kiralama ücreti ödüyoruz. Kendisi de 2 milyon Euro civarında yıllık ücret alıyor. Gelecek sezon Beşiktaş'ın kalesinde Karius olacak. Şu anda başka kaleci düşünmüyoruz. Yabancı bir kaleci aldığımızda onun benchte durma durumu yok. Öyle bir düşüncemiz yok. Utku'ya şans tanımamız gerektiğini düşünüyoruz 2. kaleci olarak. Bunlar bugün için geçerli olan şeyler. Kamptan sonra Abdullah Hoca başka şeyler derse ondan sonra düşünülür. Fabri'yi ise düşünmüyoruz" dedi.

QUARESMA AÇIKLAMASI

Takımın en tartışmalı isimlerinden biri olan Portekizli yıldız Ricardo Quaresma konusuna da değinen Orman, takımda durmak isterse Quaresma'nın kalabileceği, gitmek istemesi durumunda ise izin verilebileceğini belirtti.

Orman "Quaresma konusunda benim bildiğim, bilmediğim bir gerçek yok. Kamuoyunun önünde bir camia burası. Gazeteciler bizden daha hızlı öğreniyor bazı şeyleri bazen. Şeffaf bir kurum burası. Quaresma ilk geldiğinde 2.5 sene oynadı sanırım, 4 sene de oynadı. 6.5 senedir bizde. Bu ilişkiler duygusal ilişkiler değillerdir. Profesyonel ilişkiler. Ricardo'nun 1 yıl daha sözleşmesi var. Bu duygusal bir iş değil ama Ricardo duygusal bir arkadaşımız. Gazetelerdeki haberlere duygusal tepki veriyor. Bizim sakladığımız bir şey yok." dedi.